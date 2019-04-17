37 очков Леонарда помогли «Торонто» сравнять счёт в серии с «Орландо»

Главным героем встречи стал форвард «Рэпторс» Кавай Леонард, который набрал 37 очков. 22 очка в составе победителей набрал Кайл Лоури. Дабл-даблом отметился Паскаль Сиакам (19 очков, 10 подборов).

Самым результативным в составе «Орландо» стал форвард Аарон Гордон, на счету которого 20 очков. Близок к дабл-даблу был Майкл Картер-Уильямс (8 очков, 9 подборов).