37 очков Леонарда помогли «Торонто» сравнять счёт в серии с «Орландо»
Во втором матче четвертьфинальной серии
Во втором матче четвертьфинальной серии
Главным героем встречи стал форвард «Рэпторс» Кавай Леонард, который набрал 37 очков. 22 очка в составе победителей набрал Кайл Лоури.
Самым результативным в составе «Орландо» стал форвард Аарон Гордон, на счету которого 20 очков. Близок к
Таким образом, «Торонто» сравнял счёт в четвертьфинальной серии — 1−1. Третья встреча команд состоится 20 апреля и пройдёт в Орландо.