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10:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Денвер» сравнял счёт в серии с «Сан-Антонио», несмотря на 31 очко Дерозана

Во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Сан-Антонио Спёрс» и победил со счётом 114:105 (21:26, 28:33, 26:23, 39:23).

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Главным героем встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который набрал 21 очко, собрал 13 подборов и отдал 8 передач. 24 очка в составе победителей набрал Джамал Маррей, 23 — у Гэри Харриса.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сан-Антонио» Демар Дерозан, набравший 31 очко. В активе форварда «Спёрс» Ламаркуса Олдриджа 24 очка и 8 подборов.

Таким образом, «Денвер» сравнял счёт в четвертьфинальной серии — 1−1. Третья встреча команд состоится 19 апреля и пройдёт в Сан-Антонио.

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