«Денвер» сравнял счёт в серии с «Сан-Антонио», несмотря на 31 очко Дерозана

Главным героем встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который набрал 21 очко, собрал 13 подборов и отдал 8 передач. 24 очка в составе победителей набрал Джамал Маррей, 23 — у Гэри Харриса.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сан-Антонио» Демар Дерозан, набравший 31 очко. В активе форварда «Спёрс» Ламаркуса Олдриджа 24 очка и 8 подборов.