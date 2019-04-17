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11:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Дабл-дабл Уэстбрука не спас «Оклахому» от второго поражения «Портленду»

Во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашней площадке принимал «Оклахома-Сити Тандер» и победил со счётом 114:94 (26:31, 28:23, 37:21, 23:19).

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Главным героем встречи стал защитник «Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум, который набрал 33 очка. В активе разыгрывающего Дэмьена Лилларда 29 очков.

Самым результативным в составе «Оклахомы» стал форвард Пол Джордж, на счету которого 27 очков. Близок к трипл-даблу был Расселл Уэстбрук, который набрал 14 очков, отдал 11 передач и собрал 9 подборов.

Таким образом, «Портленд» увеличил преимущество в четвертьфинальной серии — 2−0. Третья встреча команд состоится 20 апреля и пройдёт в Оклахома-Сити.

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