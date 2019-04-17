Дабл-дабл Уэстбрука не спас «Оклахому» от второго поражения «Портленду»
Во втором матче четвертьфинальной серии
Во втором матче четвертьфинальной серии
Главным героем встречи стал защитник «Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум, который набрал 33 очка. В активе разыгрывающего Дэмьена Лилларда 29 очков.
Самым результативным в составе «Оклахомы» стал форвард Пол Джордж, на счету которого 27 очков. Близок к
Таким образом, «Портленд» увеличил преимущество в четвертьфинальной серии — 2−0. Третья встреча команд состоится 20 апреля и пройдёт в