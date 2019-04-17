Дабл-дабл Уэстбрука не спас «Оклахому» от второго поражения «Портленду»

Главным героем встречи стал защитник «Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум, который набрал 33 очка. В активе разыгрывающего Дэмьена Лилларда 29 очков.

Самым результативным в составе «Оклахомы» стал форвард Пол Джордж, на счету которого 27 очков. Близок к трипл-даблу был Расселл Уэстбрук, который набрал 14 очков, отдал 11 передач и собрал 9 подборов.