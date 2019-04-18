37 очков Ирвинга помогли «Бостону» обыграть «Индиану», счёт в серии 2−0
Во втором матче четвертьфинальной серии
Во втором матче четвертьфинальной серии
Решающей в матче стала четвёртая четверть, которую хозяева выиграли с преимуществом в 19 очков.
Главным героем встречи стал разыгрывающий «Селтикс» Кайри Ирвинг, который набрал 37 очков, собрал 6 подборов и отдал 7 передач. 26 очков в составе победителей набрал Джейсон Тейтум, 10 подборов — у Эла Хорфорда. Самым результативным игроком в составе «Пэйсерс» стал Боян Богданович, набравший 23 очка.
Таким образом, «Бостон» ведёт в четвертьфинальной серии со счётом 2−0. Третья встреча состоится 20 апреля и пройдёт в Индианаполисе.