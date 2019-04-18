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09:14 (мск), источник: Чемпионат.com

37 очков Ирвинга помогли «Бостону» обыграть «Индиану», счёт в серии 2−0

Во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Бостон Селтикс» на домашней площадке принимал «Индиану Пэйсерс» и победил со счётом 99:91 (29:33, 23:17, 16:29, 31:12).

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Решающей в матче стала четвёртая четверть, которую хозяева выиграли с преимуществом в 19 очков.

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Селтикс» Кайри Ирвинг, который набрал 37 очков, собрал 6 подборов и отдал 7 передач. 26 очков в составе победителей набрал Джейсон Тейтум, 10 подборов — у Эла Хорфорда. Самым результативным игроком в составе «Пэйсерс» стал Боян Богданович, набравший 23 очка.

Таким образом, «Бостон» ведёт в четвертьфинальной серии со счётом 2−0. Третья встреча состоится 20 апреля и пройдёт в Индианаполисе.

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