26+12 Адетокунбо помогли «Милуоки» разгромил «Детройт», счёт в серии 2−0
Во втором матче серии первого раунда
Во втором матче серии первого раунда
Определяющей стала третья четверть, которую «олени» выиграли со счётом 35:17.
Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Эрик Бледсо, набравший 27 очков. Яннис Адетокунбо оформил
В составе «Пистонс» 19 очков на счету Люка Кеннарда, 18 — у Реджи Джексона. Андре Драммонд оформил
«Милуоки» повёл в серии со счётом 2−0. Следующий матч состоится в Детройте 21 апреля, начало — 3:00 мск.