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09:41 (мск), источник: Чемпионат.com

26+12 Адетокунбо помогли «Милуоки» разгромил «Детройт», счёт в серии 2−0

Во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете разгромил «Детройт Пистонс» — 120:99.

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Определяющей стала третья четверть, которую «олени» выиграли со счётом 35:17.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Эрик Бледсо, набравший 27 очков. Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 26 баллов и 12 подборов. 24 очка в активе Криса Миддлтона, 18 — у Пэта Коннотона.

В составе «Пистонс» 19 очков на счету Люка Кеннарда, 18 — у Реджи Джексона. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 18 баллов и 16 подборов. Блэйк Гриффин вновь пропускал встречу из-за травмы.

«Милуоки» повёл в серии со счётом 2−0. Следующий матч состоится в Детройте 21 апреля, начало — 3:00 мск.

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