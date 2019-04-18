26+12 Адетокунбо помогли «Милуоки» разгромил «Детройт», счёт в серии 2−0

Определяющей стала третья четверть, которую «олени» выиграли со счётом 35:17.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Эрик Бледсо, набравший 27 очков. Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 26 баллов и 12 подборов. 24 очка в активе Криса Миддлтона, 18 — у Пэта Коннотона.

В составе «Пистонс» 19 очков на счету Люка Кеннарда, 18 — у Реджи Джексона. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 18 баллов и 16 подборов. Блэйк Гриффин вновь пропускал встречу из-за травмы.