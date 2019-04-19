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11:31 (мск), источник: ТАСС

«Голден Стэйт» вышел вперед в серии первого раунда плей-офф НБА против «Клипперс»

ТАСС, 19 апреля. «Голден Стэйт» в гостях обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 132:105 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2019

У победителей самым результативным игроком стал Кевин Дюрант, на счету которого 38 очков и семь результативных передач. В составе проигравших Ивица Зубац сделал дабл-дабл (18 очков + 15 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 пользу действующего чемпиона НБА «Голден Стэйта». Следующая встреча состоится в Лос-Анджелесе 21 апреля.

В других встречах «Бруклин» уступил дома «Филадельфии» со счетом 115:131 (счет в серии 1−2), а «Сан-Антонио» на своей площадке обыграл «Денвер» — 118:108 (2−1).

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