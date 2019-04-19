«Голден Стэйт» вышел вперед в серии первого раунда плей-офф НБА против «Клипперс»
ТАСС, 19 апреля. «Голден Стэйт» в гостях обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 132:105 в третьем матче серии первого раунда
ТАСС, 19 апреля. «Голден Стэйт» в гостях обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 132:105 в третьем матче серии первого раунда
У победителей самым результативным игроком стал Кевин Дюрант, на счету которого 38 очков и семь результативных передач. В составе проигравших Ивица Зубац сделал
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 пользу действующего чемпиона НБА «Голден Стэйта». Следующая встреча состоится в
В других встречах «Бруклин» уступил дома «Филадельфии» со счетом 115:131 (счет в серии 1−2), а «Сан-Антонио» на своей площадке обыграл «Денвер» — 118:108 (2−1).