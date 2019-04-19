«Голден Стэйт» вышел вперед в серии первого раунда плей-офф НБА против «Клипперс»

Источник: AP 2019

У победителей самым результативным игроком стал Кевин Дюрант, на счету которого 38 очков и семь результативных передач. В составе проигравших Ивица Зубац сделал дабл-дабл (18 очков + 15 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 пользу действующего чемпиона НБА «Голден Стэйта». Следующая встреча состоится в Лос-Анджелесе 21 апреля.