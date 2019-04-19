Баскетболист «Далласа» Тим Хардуэй перенес операцию на голени

Отмечается, что после операции 27-летний игрок сразу приступит к реабилитации. Его возвращение к занятиям баскетболом ожидается до начала тренировочного сбора осенью.

Хардуэй перешел в «Даллас» в конце января из «Нью-Йорк Никс». В составе «Маверикс» он провел 19 матчей в НБА, в которых в среднем набирал 15,5 очка и делал 3,2 подбора за игру.