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15:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболист «Далласа» Тим Хардуэй перенес операцию на голени

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Защитник клуба НБА «Даллас» Тим Хардуэй перенес операцию на левой голени, сообщается на официальном сайте «Маверикс».

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Отмечается, что после операции 27-летний игрок сразу приступит к реабилитации. Его возвращение к занятиям баскетболом ожидается до начала тренировочного сбора осенью.

Хардуэй перешел в «Даллас» в конце января из «Нью-Йорк Никс». В составе «Маверикс» он провел 19 матчей в НБА, в которых в среднем набирал 15,5 очка и делал 3,2 подбора за игру.

Из-за травмы Хардуэй пропустил последние 11 матчей «Далласа» в регулярном чемпионате НБА-2018/19, в то время как его команда осталась за бортом плей-офф.

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