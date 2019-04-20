30 очков Сиакама помогли «Торонто» обыграть «Орландо», счёт в серии 2−1

Главным героем встречи стал форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам, в активе которого 30 очков и 11 подборов. Дабл-даблами в составе победителей отметились Кавай Леонард (16 очков, 10 подборов) и Кайл Лоури (12 очков, 10 передач).

Самым результативным в составе «Орландо» стал защитник Терренс Росс, набравший 24 очка. Центровой хозяев Никола Вучевич набрал 22 очка, совершил 14 подборов и отдал 6 передач.