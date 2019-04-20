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09:43 (мск), источник: Чемпионат.com

30 очков Сиакама помогли «Торонто» обыграть «Орландо», счёт в серии 2−1

В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Орландо Мэджик» на домашней площадке принимал «Торонто Рэпторс» и уступил со счётом 93:98 (21:26, 24:22, 20:28, 28:22).

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Главным героем встречи стал форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам, в активе которого 30 очков и 11 подборов. Дабл-даблами в составе победителей отметились Кавай Леонард (16 очков, 10 подборов) и Кайл Лоури (12 очков, 10 передач).

Самым результативным в составе «Орландо» стал защитник Терренс Росс, набравший 24 очка. Центровой хозяев Никола Вучевич набрал 22 очка, совершил 14 подборов и отдал 6 передач.

Таким образом, «Торонто» вышел вперёд в четвертьфинальной серии — 2−1. Четвёртая встреча команд состоится 22 апреля и также пройдёт в Орландо.

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