«Бостон» благодаря 23 очкам Брауна обыграл «Индиану» и повёл в серии 3−0

В первой четверти гости победили со счётом 41:28, во второй уступили — 18:33.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джейлен Браун, набравший 23 очка. Он реализовал 4 броска из 5 из-за дуги. Кайри Ирвинг оформил дабл-дабл из 19 баллов и 10 подборов. 18 очков на счету Джейсона Тэйтума, 16 — у Эла Хорфорда.

В составе «Индианы» 19 очков набрал Тайрик Эванс, 15 — у Бояна Богдановича, 13 — у Майлза Тёрнера. В шаге от дабл-дабла остановился Таддеус Янг — 11 баллов и 9 подборов.