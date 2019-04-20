«Бостон» благодаря 23 очкам Брауна обыграл «Индиану» и повёл в серии 3−0
В третьем матче серии первого раунда
В третьем матче серии первого раунда
В первой четверти гости победили со счётом 41:28, во второй уступили — 18:33.
Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джейлен Браун, набравший 23 очка. Он реализовал 4 броска из 5
В составе «Индианы» 19 очков набрал Тайрик Эванс, 15 — у Бояна Богдановича, 13 — у Майлза Тёрнера. В шаге от
«Бостон» повёл в серии 3−0. Следующий матч состоится в Индианаполисе 21 апреля, начало — в 20:00 мск.