«Оклахома-Сити» сократила счет в серии с «Портлендом»

Встреча, прошедшая в пятницу в Оклахома-Сити, завершилась со счетом 120:108 (21:22, 28:17, 37:43, 34:26) в пользу «Тандер». В составе победителей дабл-дабл сделал Расселл Уэстбрук — 33 очка и 11 передач. У гостей 32 очка набрал Дэмиан Лиллард.