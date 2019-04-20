«Оклахома-Сити» сократила счет в серии с «Портлендом»
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Оклахома-Сити Тандер» нанесли поражение «Портленд Трэйл Блэйзерс» в третьем матче серии первого раунда
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Оклахома-Сити Тандер» нанесли поражение «Портленд Трэйл Блэйзерс» в третьем матче серии первого раунда
Встреча, прошедшая в пятницу в
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Портленда». Четвертый матч состоится 22 апреля на площадке «Тандер».
В других встречах дня зафиксированы следующие результаты:
«Орландо» — «Торонто» — 93:98 (счет в серии — 1−2),
«Индиана» — «Бостон» — 96:104 (0−3).