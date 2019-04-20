«Оклахома-Сити» сократила счет в серии с «Портлендом»

Текущие события
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа
Арсенал Т
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Луч
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор
Армавир
Футбол. Зарубежный
13:30
Парма
Милан
Футбол. Первый дивизион
14:00
Сочи
Чертаново
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Ростов
Футбол. Зарубежный
14:00
Сельта
Жирона
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
15:00
Зенит-2
Нижний Новгород
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз1
Колорадо Эвеланш5
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Мордовия
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Кьево
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Сампдория
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
16:00
Эмполи
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Торино
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Фортуна Д
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
17:15
Эйбар
Атлетико
Футбол. Зарубежный
18:00
Генгам
Марсель
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз1
Торонто Мэйпл Ливз2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:30
Райо Вальекано
Уэска
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Бордо
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Монпелье
Футбол. Премьер-лига
21:00
Краснодар
Зенит
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
21:30
Интер
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Футбол. Зарубежный
19.04
Алавес2
Вальядолид2
Футбол. Зарубежный
19.04
Лион2
Анже1
Все события
Фоторепортажи
17Первый! Армейцы взяли Кубок Гагарина
10«Аякс» второй раз подряд выбил гранда из Лиги чемпионов
09:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Оклахома-Сити» сократила счет в серии с «Портлендом»

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Оклахома-Сити Тандер» нанесли поражение «Портленд Трэйл Блэйзерс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА.

Наверх

Встреча, прошедшая в пятницу в Оклахома-Сити, завершилась со счетом 120:108 (21:22, 28:17, 37:43, 34:26) в пользу «Тандер». В составе победителей дабл-дабл сделал Расселл Уэстбрук — 33 очка и 11 передач. У гостей 32 очка набрал Дэмиан Лиллард.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Портленда». Четвертый матч состоится 22 апреля на площадке «Тандер».

В других встречах дня зафиксированы следующие результаты:

«Орландо» — «Торонто» — 93:98 (счет в серии — 1−2),

«Индиана» — «Бостон» — 96:104 (0−3).

 Пак рассказал, зачем извинился перед Кокориным и Мамаевым после избиения
В UFC оценили нокаут в исполнении Овечкина, процитировав Макгрегора
ЦСКА во второй раз выиграл золото чемпионата России по хоккею
Два суперматча состоятся в субботу в 24-м туре чемпионата России
Гвардиола снова против Покеттино: что смотреть в выходные
Чемпион Запада НХЛ отправился в отпуск вслед за «Тампой»
Российский клуб нацелился на бывшего футболиста «Барселоны»
19 лет легендарному финту Редондо в матче «МЮ» — «Реал» (видео)
«Торонто» снова вышел вперед в серии плей-офф НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь