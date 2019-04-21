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10:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милуоки» в гостях обыграл «Детройт», счёт в серии — 3−0

В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Детройт Пистонс» на домашней площадке принимал «Милуоки Бакс» и уступил со счётом 103:119 (24:32, 30:35, 24:33, 25:19).

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Одним из главных героев встречи стал форвард «Бакс» Крис Миддлтон, на счету которого 20 очков. По 19 очков набрали Эрик Бледсо и Брук Лопес. В активе лидера «Милуоки» Янниса Адетокунбо 14 очков и 10 подборов.

Самым результативным в составе «Пистонс» стал форвард Блэйк Гриффин, наабравший 27 очков. Дабл-даблом из 12 очков и 12 подборов отметился центровой хозяев Андре Драммонд.

Таким образом, «Милуоки» укрепил лидерство в четвертьфинальной серии — 3−0. Четвёртая встреча команд состоится 23 апреля и также пройдёт в Детройте.

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