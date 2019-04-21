«Милуоки» в гостях обыграл «Детройт», счёт в серии — 3−0
В третьем матче четвертьфинальной серии
В третьем матче четвертьфинальной серии
Одним из главных героев встречи стал форвард «Бакс» Крис Миддлтон, на счету которого 20 очков. По 19 очков набрали Эрик Бледсо и Брук Лопес. В активе лидера «Милуоки» Янниса Адетокунбо 14 очков и 10 подборов.
Самым результативным в составе «Пистонс» стал форвард Блэйк Гриффин, наабравший 27 очков.
Таким образом, «Милуоки» укрепил лидерство в четвертьфинальной серии — 3−0. Четвёртая встреча команд состоится 23 апреля и также пройдёт в Детройте.