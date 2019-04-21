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10:57 (мск), источник: ТАСС

«Хьюстон» увеличил счет в серии первого раунда плей-офф НБА с «Ютой»

ТАСС, 21 апреля. «Хьюстон» в гостях обыграл «Юту» со счетом 104:101 в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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В составе победителей самым результативным стал защитник Джеймс Харден, на счету которого 22 очка, 4 подбора и 10 передач. У проигравших 34 очка набрал атакующий защитник Донован Митчелл.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Хьюстона». Следующая встреча состоится в ночь на 23 апреля в Юте.

В других матчах «Денвер» в гостях со счетом 117:103 победил «Сан-Антонио» (счет в серии 2−2), а «Милуоки» также на выезде был сильнее «Детройта» — 119:103 (счет в серии 3−0).

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