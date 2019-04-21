«Хьюстон» увеличил счет в серии первого раунда плей-офф НБА с «Ютой»

В составе победителей самым результативным стал защитник Джеймс Харден, на счету которого 22 очка, 4 подбора и 10 передач. У проигравших 34 очка набрал атакующий защитник Донован Митчелл.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Хьюстона». Следующая встреча состоится в ночь на 23 апреля в Юте.