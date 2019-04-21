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21 апреля, источник: ТАСС

«Бостон» первым вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

ТАСС, 21 апреля. «Бостон» в гостях обыграл «Индиану» в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счетом 110:106 и вышел в четвертьфинал.

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Источник: AP 2019

В составе победителей самым результативным стал форвард Гордон Хэйворд, на счету которого 20 очков. Дабл-дабл сделал форвард Эл Хорфорд (14 очков + 12 подборов). У проигравших 22 очка набрал форвард Боян Богданович.

Счет в серии до четырех побед стал 4−0. Следующий соперник «Бостона» определится в противостоянии «Милуоки» и «Детройта», на данный момент в серии впереди «Милуоки» со счетом 3−0.

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