«Бостон» первым вышел в четвертьфинал плей-офф НБА
ТАСС, 21 апреля. «Бостон» в гостях обыграл «Индиану» в четвертом матче первого раунда
ТАСС, 21 апреля. «Бостон» в гостях обыграл «Индиану» в четвертом матче первого раунда
В составе победителей самым результативным стал форвард Гордон Хэйворд, на счету которого 20 очков.
Счет в серии до четырех побед стал 4−0. Следующий соперник «Бостона» определится в противостоянии «Милуоки» и «Детройта», на данный момент в серии впереди «Милуоки» со счетом 3−0.