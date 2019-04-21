«Бостон» первым вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

В составе победителей самым результативным стал форвард Гордон Хэйворд, на счету которого 20 очков. Дабл-дабл сделал форвард Эл Хорфорд (14 очков + 12 подборов). У проигравших 22 очка набрал форвард Боян Богданович.

Счет в серии до четырех побед стал 4−0. Следующий соперник «Бостона» определится в противостоянии «Милуоки» и «Детройта», на данный момент в серии впереди «Милуоки» со счетом 3−0.