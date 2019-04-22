«Торонто» и «Голден Стэйт» увеличили отрыв в сериях плей-офф НБА с «Орландо» и «Клипперс»
ТАСС, 22 апреля. «Торонто» в гостях обыграл «Орландо» со счетом 107:85 в четвертом матче серии первого раунда
ТАСС, 22 апреля. «Торонто» в гостях обыграл «Орландо» со счетом 107:85 в четвертом матче серии первого раунда
Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, набравший 34 очка. В составе проигравших 25 очков в активе форварда Аарона Гордона.
«Торонто» повел в серии до четырех побед со счетом 3−1. Следующий матч пройдет 24 апреля на площадке канадского клуба.
В другом матче первого раунда «Голден Стэйт» на выезде одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 113:105. Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Кевин Дюрэнт (33 очка), его партнер по команде защитник Стефен Карри оформил
Счет в серии стал 3−1 в пользу «Голден Стэйт». Следующий матч состоится 24 апреля в Окленде.