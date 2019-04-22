«Торонто» и «Голден Стэйт» увеличили отрыв в сериях плей-офф НБА с «Орландо» и «Клипперс»

Источник: AP 2019

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, набравший 34 очка. В составе проигравших 25 очков в активе форварда Аарона Гордона.

«Торонто» повел в серии до четырех побед со счетом 3−1. Следующий матч пройдет 24 апреля на площадке канадского клуба.

В другом матче первого раунда «Голден Стэйт» на выезде одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 113:105. Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Кевин Дюрэнт (33 очка), его партнер по команде защитник Стефен Карри оформил дабл-дабл (12 очков, 10 подборов). В составе хозяев лучшими стали защитники Шэй Гилджес-Александер (25 очков) и Патрик Беверли (12 очков, 10 подборов).