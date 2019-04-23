«Милуоки» выиграл серию у «Детройта» и вышел во второй раунд плей-офф НБА
ТАСС, 23 апреля. «Милуоки» выиграл у «Детройта» со счетом 127:104 в четвертом матче
ТАСС, 23 апреля. «Милуоки» выиграл у «Детройта» со счетом 127:104 в четвертом матче
В составе победителей самым результативным стал форвард Яннис Адетокунбо, на счету которого 41 очко, девять подборов, три передачи и четыре блокшота. У проигравших
Также сегодня состоится четвертый матч между «Ютой» и «Хьюстоном». Последний ведет в серии со счетом 3−0 и может стать третьей командой, пробившейся во второй раунд
В полуфинале Восточной конференции «Милуоки» встретится с «Бостоном». Первый матч пройдет 29 апреля.