«Милуоки» выиграл серию у «Детройта» и вышел во второй раунд плей-офф НБА

Источник: AP 2019

В составе победителей самым результативным стал форвард Яннис Адетокунбо, на счету которого 41 очко, девять подборов, три передачи и четыре блокшота. У проигравших дабл-дабл сделал центровой Андре Драммонд (15 очков + 12 подборов), а больше всех очков набрал защитник Реджи Джексон (26).

Также сегодня состоится четвертый матч между «Ютой» и «Хьюстоном». Последний ведет в серии со счетом 3−0 и может стать третьей командой, пробившейся во второй раунд плей-офф.