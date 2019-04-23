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09:33 (мск), источник: ТАСС

«Милуоки» выиграл серию у «Детройта» и вышел во второй раунд плей-офф НБА

ТАСС, 23 апреля. «Милуоки» выиграл у «Детройта» со счетом 127:104 в четвертом матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), завершив тем самым серию первого раунда. Ранее это удалось сделать «Бостону», оказавшемуся сильнее «Индианы» в четырех встречах.

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Источник: AP 2019

В составе победителей самым результативным стал форвард Яннис Адетокунбо, на счету которого 41 очко, девять подборов, три передачи и четыре блокшота. У проигравших дабл-дабл сделал центровой Андре Драммонд (15 очков + 12 подборов), а больше всех очков набрал защитник Реджи Джексон (26).

Также сегодня состоится четвертый матч между «Ютой» и «Хьюстоном». Последний ведет в серии со счетом 3−0 и может стать третьей командой, пробившейся во второй раунд плей-офф.

В полуфинале Восточной конференции «Милуоки» встретится с «Бостоном». Первый матч пройдет 29 апреля.

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