«Юта» сократила отставание в серии первого раунда плей-офф НБА с «Хьюстоном»
ТАСС, 23 апреля. «Юта» обыграла «Хьюстон» со счетом 107:91 в четвертом матче первого раунда
ТАСС, 23 апреля. «Юта» обыграла «Хьюстон» со счетом 107:91 в четвертом матче первого раунда
В составе хозяев самым результативным игроком стал защитник Донован Митчелл, в активе которого 31 очко, семь подборов и четыре передачи, 19 очков он набрал в четвертой четверти. В составе «Юты» три игрока оформили
Счет в серии стал 3−1 в пользу «Хьюстона». Пятый матч серии состоится в Хьюстоне 24 апреля.