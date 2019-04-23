«Юта» сократила отставание в серии первого раунда плей-офф НБА с «Хьюстоном»

В составе хозяев самым результативным игроком стал защитник Донован Митчелл, в активе которого 31 очко, семь подборов и четыре передачи, 19 очков он набрал в четвертой четверти. В составе «Юты» три игрока оформили дабл-дабл — разыгрывающий Рики Рубио (18 очков + 11 передач) и форварды Деррик Фэйворс (12 очков + 11 подборов) и Ройс О’Нил (11 очков + 11 подборов). У проигравших 30 очков набрал защитник Джеймс Харден.