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09:46 (мск), источник: ТАСС

«Юта» сократила отставание в серии первого раунда плей-офф НБА с «Хьюстоном»

ТАСС, 23 апреля. «Юта» обыграла «Хьюстон» со счетом 107:91 в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла на домашней площадке «Юты».

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Источник: AP 2019

В составе хозяев самым результативным игроком стал защитник Донован Митчелл, в активе которого 31 очко, семь подборов и четыре передачи, 19 очков он набрал в четвертой четверти. В составе «Юты» три игрока оформили дабл-дабл — разыгрывающий Рики Рубио (18 очков + 11 передач) и форварды Деррик Фэйворс (12 очков + 11 подборов) и Ройс О’Нил (11 очков + 11 подборов). У проигравших 30 очков набрал защитник Джеймс Харден.

Счет в серии стал 3−1 в пользу «Хьюстона». Пятый матч серии состоится в Хьюстоне 24 апреля.

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