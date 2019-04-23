«Финикс Санз» уволил главного тренера Кокошкова
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. «Финикс Санз» освободил Игора Кокошкова от должности главного тренера, сообщается на сайте клуба НБА.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. «Финикс Санз» освободил Игора Кокошкова от должности главного тренера, сообщается на сайте клуба НБА.
Кокошков, имеющий гражданство Сербии и США, возглавил «Финикс» в мае 2018 года, сменив на этом посту Джея Триано.
«После тщательной оценки я решил, что нам нужно двигаться в другом направлении на позиции главного тренера. Я хочу поблагодарить Игора за его работу в прошлом сезоне и пожелать всего наилучшего в его будущих начинаниях», — сказал генеральный менеджер «Финикс» Джеймс Джонс.
«Финикс» в сезоне-2018/19 занял последнее 15-е место в Западной конференции НБА и не смог пробиться в