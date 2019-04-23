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12:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Финикс Санз» уволил главного тренера Кокошкова

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. «Финикс Санз» освободил Игора Кокошкова от должности главного тренера, сообщается на сайте клуба НБА.

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Источник: AP 2019

Кокошков, имеющий гражданство Сербии и США, возглавил «Финикс» в мае 2018 года, сменив на этом посту Джея Триано.

«После тщательной оценки я решил, что нам нужно двигаться в другом направлении на позиции главного тренера. Я хочу поблагодарить Игора за его работу в прошлом сезоне и пожелать всего наилучшего в его будущих начинаниях», — сказал генеральный менеджер «Финикс» Джеймс Джонс.

«Финикс» в сезоне-2018/19 занял последнее 15-е место в Западной конференции НБА и не смог пробиться в плей-офф.

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