«Финикс Санз» уволил главного тренера Кокошкова

Кокошков, имеющий гражданство Сербии и США, возглавил «Финикс» в мае 2018 года , сменив на этом посту Джея Триано.

«После тщательной оценки я решил, что нам нужно двигаться в другом направлении на позиции главного тренера. Я хочу поблагодарить Игора за его работу в прошлом сезоне и пожелать всего наилучшего в его будущих начинаниях», — сказал генеральный менеджер «Финикс» Джеймс Джонс.