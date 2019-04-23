Нового тренера «Сакраменто» Уолтона обвинили в сексуальных домогательствах
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Телеведущая обвинила главного тренера клуба НБА «Сакраменто Кингз» Люка Уолтона в сексуальных домогательствах, сообщает ESPN.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Телеведущая обвинила главного тренера клуба НБА «Сакраменто Кингз» Люка Уолтона в сексуальных домогательствах, сообщает ESPN.
Келли Теннант ранее работала телеведущей в региональной спортивной сети «Лейкерс» — Spectrum SportsNet LA. По данным журналистки, инцидент произошел несколько лет назад в номере отеля в
Согласно юридическим документам, Уолтон пригласил Теннант в свой номер в отеле, а затем прижал к кровати, насильно поцеловал и ощупал. В гражданском иске, который подала пострадавшая, утверждается, что в мае 2017 года, спустя некоторое время после инцидента в отеле, Уолтон «принудительно и агрессивно обнял» Теннант и сделал ей непристойное замечание относительно одежды на благотворительном мероприятии, на котором они оба присутствовали.
В «Лос-Анджелес Лейкерс» заявили, что им не сообщали о подобных обвинениях в адрес Уолтона в тот период, когда он возглавлял команду — с 2016 по 2019 год, и ранее. В «Сакраменто», тренером которого Уолтон был назначен 14 апреля, и в «Голден Стэйт» сказали, что знают об обвинениях в адрес 39-летнего специалиста и пока собирают дополнительную информацию.
НБА начала собственное расследование инцидента.