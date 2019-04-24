«Торонто» и «Филадельфия» вышли во второй раунд плей-офф НБА
ТАСС, 24 апреля. «Торонто» и «Филадельфия», обыгравшие «Орландо» и «Бруклин» в пятых матчах серий первого раунда
ТАСС, 24 апреля. «Торонто» и «Филадельфия», обыгравшие «Орландо» и «Бруклин» в пятых матчах серий первого раунда
В заключительном матче серии «Торонто» дома одержал победу со счетом 115:96.
Самым результативным игроком в составах обеих команд стал форвард хозяев Кавай Леонард. Он набрал 27 очков, сделал семь подборов и две передачи. У «Орландо» больше всех очков на свой счет записал защитник Ди Джей Огастин (15).
Встреча «Филадельфии» и «Бруклина» завершилась со счетом 122:100. Центровой победителей Джоэл Эмбиид сделал
В полуфинале Восточной конференции «Торонто» и «Филадельфия» встретятся друг с другом. Первый матч пройдет 29 апреля в Торонто.