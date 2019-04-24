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09:02 (мск), источник: ТАСС

«Торонто» и «Филадельфия» вышли во второй раунд плей-офф НБА

ТАСС, 24 апреля. «Торонто» и «Филадельфия», обыгравшие «Орландо» и «Бруклин» в пятых матчах серий первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), вышли в полуфинал Восточной конференции. Ранее в эту стадию пробились «Бостон» и «Милуоки».

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Источник: Reuters

В заключительном матче серии «Торонто» дома одержал победу со счетом 115:96.

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Самым результативным игроком в составах обеих команд стал форвард хозяев Кавай Леонард. Он набрал 27 очков, сделал семь подборов и две передачи. У «Орландо» больше всех очков на свой счет записал защитник Ди Джей Огастин (15).

Встреча «Филадельфии» и «Бруклина» завершилась со счетом 122:100. Центровой победителей Джоэл Эмбиид сделал дабл-далб, набрав 23 очка и совершив 13 подборов. В составе «Бруклина» самым результативным стал форвард Ронди Холлис-Джефферсон — 21 очко, два подбора, одна передача.

В полуфинале Восточной конференции «Торонто» и «Филадельфия» встретятся друг с другом. Первый матч пройдет 29 апреля в Торонто.

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