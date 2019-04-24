«Торонто» и «Филадельфия» вышли во второй раунд плей-офф НБА

Источник: Reuters

В заключительном матче серии «Торонто» дома одержал победу со счетом 115:96.

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал форвард хозяев Кавай Леонард. Он набрал 27 очков, сделал семь подборов и две передачи. У «Орландо» больше всех очков на свой счет записал защитник Ди Джей Огастин (15).

Встреча «Филадельфии» и «Бруклина» завершилась со счетом 122:100. Центровой победителей Джоэл Эмбиид сделал дабл-далб, набрав 23 очка и совершив 13 подборов. В составе «Бруклина» самым результативным стал форвард Ронди Холлис-Джефферсон — 21 очко, два подбора, одна передача.