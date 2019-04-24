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09:08 (мск), источник: ТАСС

«Портленд» выиграл серию у «Оклахомы» и вышел во второй раунд плей-офф НБА

ТАСС, 24 апреля. «Портленд» на своей площадке обыграл «Оклахому» со счетом 118:115 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и победил в серии — 4−1.

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Источник: AP 2019

Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Дамиан Лиллард, в активе которого 50 очков, 6 передач и 7 подборов.

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Лиллард побил клубный рекорд по очкам в матче плей-офф, который принадлежал Ламаркусу Олдриджу, набравшему 46 очков в игре плей-офф в сезоне-2010/11.

Лиллард реализовал 10 трехочковых, в том числе ему принадлежит победный бросок с сиреной в четвертой четверти.

Дабл-дабл в составе «Портленда» оформил центровой Энес Кантер (13 очков + 13 подборов). У «Оклахомы» больше всего очков на свой счет записал форвард Пол Джордж (36). Трипл-дабл в активе защитника Расселла Уэстбрука (29 очков + 11 подборов + 14 передач).

«Портленд» во втором раунде встретится с победителем пары «Денвер» — «Сан-Антонио» (счет в серии 3−2).

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