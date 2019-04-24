«Портленд» выиграл серию у «Оклахомы» и вышел во второй раунд плей-офф НБА
ТАСС, 24 апреля. «Портленд» на своей площадке обыграл «Оклахому» со счетом 118:115 в пятом матче серии первого раунда
ТАСС, 24 апреля. «Портленд» на своей площадке обыграл «Оклахому» со счетом 118:115 в пятом матче серии первого раунда
Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Дамиан Лиллард, в активе которого 50 очков, 6 передач и 7 подборов.
Лиллард побил клубный рекорд по очкам в матче
Лиллард реализовал 10 трехочковых, в том числе ему принадлежит победный бросок с сиреной в четвертой четверти.
«Портленд» во втором раунде встретится с победителем пары «Денвер» — «Сан-Антонио» (счет в серии 3−2).