«Портленд» выиграл серию у «Оклахомы» и вышел во второй раунд плей-офф НБА

Источник: AP 2019

Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Дамиан Лиллард, в активе которого 50 очков, 6 передач и 7 подборов.

Лиллард побил клубный рекорд по очкам в матче плей-офф, который принадлежал Ламаркусу Олдриджу, набравшему 46 очков в игре плей-офф в сезоне-2010/11.

Лиллард реализовал 10 трехочковых, в том числе ему принадлежит победный бросок с сиреной в четвертой четверти.

Дабл-дабл в составе «Портленда» оформил центровой Энес Кантер (13 очков + 13 подборов). У «Оклахомы» больше всего очков на свой счет записал форвард Пол Джордж (36). Трипл-дабл в активе защитника Расселла Уэстбрука (29 очков + 11 подборов + 14 передач).