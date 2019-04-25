«Клипперс» сократили отставание в серии первого раунда плей-офф НБА с «Голден Стэйт»
ТАСС, 25 апреля. «Лос-Анджелес Клипперс» в гостях обыграл «Голден Стэйт» со счетом 129:121 в пятом матче серии первого раунда
ТАСС, 25 апреля. «Лос-Анджелес Клипперс» в гостях обыграл «Голден Стэйт» со счетом 129:121 в пятом матче серии первого раунда
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, набравший 45 очков. У победителей больше всего очков набрал защитник Лу Уильямс, оформивший
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу действующего чемпиона НБА «Голден Стэйта». Следующая встреча состоится в
В другом матче первого раунда «Хьюстон» дома одержал победу над «Ютой» со счетом 100:93 и вышел в четвертьфинал (счет в серии 4−1). Теперь «Хьюстон» встретится с победителем пары «Голден Стэйт» — «Клипперс».