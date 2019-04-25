«Клипперс» сократили отставание в серии первого раунда плей-офф НБА с «Голден Стэйт»

Источник: AP 2019

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, набравший 45 очков. У победителей больше всего очков набрал защитник Лу Уильямс, оформивший дабл-дабл (33 очка + 10 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу действующего чемпиона НБА «Голден Стэйта». Следующая встреча состоится в Лос-Анджелесе в ночь на 27 апреля.