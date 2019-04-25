Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:00
Енисей
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
18:30
Крылья Советов
Урал
Футбол. Премьер-лига
20:30
Арсенал Т
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
21:30
Реал Сосьедад
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:30
Хетафе
Реал
Хоккей. НХЛ
26.04
Бостон Брюинз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон КэпиталзОТ3
Каролина Харрикейнз4
Все события
Фоторепортажи
13UFC Fight Night в Санкт-Петербурге
19«Локомотив» не пустил ЦСКА в Лигу чемпионов?
09:54 (мск), источник: ТАСС

«Клипперс» сократили отставание в серии первого раунда плей-офф НБА с «Голден Стэйт»

ТАСС, 25 апреля. «Лос-Анджелес Клипперс» в гостях обыграл «Голден Стэйт» со счетом 129:121 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наверх
Источник: AP 2019

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, набравший 45 очков. У победителей больше всего очков набрал защитник Лу Уильямс, оформивший дабл-дабл (33 очка + 10 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу действующего чемпиона НБА «Голден Стэйта». Следующая встреча состоится в Лос-Анджелесе в ночь на 27 апреля.

В другом матче первого раунда «Хьюстон» дома одержал победу над «Ютой» со счетом 100:93 и вышел в четвертьфинал (счет в серии 4−1). Теперь «Хьюстон» встретится с победителем пары «Голден Стэйт» — «Клипперс».

 Чем занимается старший сын Александра Лукашенко
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
«Зенит» ближе к победе в РПЛ, а «Локомотив» борется с ЦСКА за ЛЧ
Александр Емельяненко не смог оспорить лишение прав за дебош
Впервые в НХЛ победители дивизионов не вышли во второй раунд КС
Шесть игроков «Манчестер Сити» в команде года по версии PFA
СМИ: «Реал» включился в борьбу за игрока дортмундской «Боруссии»
Сульшер нашел конспекты Моуринью. Гвардьола сделал шаг к титулу
Овечкин тяжело воспринял поражение от «Каролины» в Кубке Стэнли
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь