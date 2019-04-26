«Сакраменто» и НБА расследуют обвинения в домогательствах в адрес Уолтона

«Сакраменто и НБА серьезно относятся к этим обвинениям и будут сотрудничать, чтобы провести полное и тщательное расследование», — говорится в заявлении.

Согласно юридическим документам, Уолтон пригласил Теннант в свой номер в отеле, а затем прижал к кровати, насильно поцеловал и ощупал. В гражданском иске, который подала пострадавшая, утверждается, что в мае 2017 года, спустя некоторое время после инцидента в отеле, Уолтон «принудительно и агрессивно обнял» Теннант и сделал ей непристойное замечание относительно одежды на благотворительном мероприятии, на котором они оба присутствовали.