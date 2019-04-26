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08:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сакраменто» и НБА расследуют обвинения в домогательствах в адрес Уолтона

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и клуб «Сакраменто» проведут собственное расследование по факту обвинений в сексуальных домогательствах в адрес главного тренера «Кингз» Люка Уолтона, сообщается на сайте НБА.

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Источник: AFP 2019

Ранее сообщалось, что Уолтон обвиняется в сексуальных домогательствах по отношению к экс-телеведущей региональной спортивной сети «Лос-Анджелес Лейкерс» Келли Теннант, которая подала гражданский иск в суд.

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Адвокат Уолтона назвал обвинения «необоснованными» и заявил, что докажет это в суде.

«Сакраменто и НБА серьезно относятся к этим обвинениям и будут сотрудничать, чтобы провести полное и тщательное расследование», — говорится в заявлении.

Согласно юридическим документам, Уолтон пригласил Теннант в свой номер в отеле, а затем прижал к кровати, насильно поцеловал и ощупал. В гражданском иске, который подала пострадавшая, утверждается, что в мае 2017 года, спустя некоторое время после инцидента в отеле, Уолтон «принудительно и агрессивно обнял» Теннант и сделал ей непристойное замечание относительно одежды на благотворительном мероприятии, на котором они оба присутствовали.

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