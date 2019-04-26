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08:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Брогдон пропустит два матча серии плей-офф НБА с «Бостоном»

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Защитник «Милуоки» Малкольм Брогдон из-за травмы пропустит первую и вторую встречи четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Бостоном», сообщает NBC.

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Источник: AP 2019

Брогдон получил повреждение стопы в марте. «Милуоки» надеется, что баскетболист сможет восстановиться к следующим матчам четвертьфинальной серии. Первая встреча команд в рамках второго раунда плей-офф пройдет 28 апреля в Милуоки.

Брогдон в нынешнем регулярном сезоне сыграл в 64 матчах и в среднем набирал 15,6 очка, делал 4,5 подбора и отдавал 3,2 передачи.

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