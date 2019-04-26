СМИ: Брогдон пропустит два матча серии плей-офф НБА с «Бостоном»

Брогдон получил повреждение стопы в марте. «Милуоки» надеется, что баскетболист сможет восстановиться к следующим матчам четвертьфинальной серии. Первая встреча команд в рамках второго раунда плей-офф пройдет 28 апреля в Милуоки.