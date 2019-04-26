СМИ: Брогдон пропустит два матча серии плей-офф НБА с «Бостоном»
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Защитник «Милуоки» Малкольм Брогдон
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Защитник «Милуоки» Малкольм Брогдон
Брогдон получил повреждение стопы в марте. «Милуоки» надеется, что баскетболист сможет восстановиться к следующим матчам четвертьфинальной серии. Первая встреча команд в рамках второго раунда
Брогдон в нынешнем регулярном сезоне сыграл в 64 матчах и в среднем набирал 15,6 очка, делал 4,5 подбора и отдавал 3,2 передачи.