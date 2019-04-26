Дабл-дабл Олдриджа помог «Сан-Антонио» победить «Денвер» в матче плей-офф НБА
ТАСС, 26 апреля. «Сан-Антонио» дома обыграл «Денвер» со счетом 120:103 в шестом матче первого раунда
ТАСС, 26 апреля. «Сан-Антонио» дома обыграл «Денвер» со счетом 120:103 в шестом матче первого раунда
У победителей самым результативным игроком стал Ламаркус Олдридж, на счету которого 26 очков, 10 подборов и пять передач. В составе проигравших 43 очка набрал Никола Йокич, добавив к ним 12 подборов и девять передач.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Заключительная встреча состоится 27 апреля на домашней площадке «Денвера». Победитель этой пары во втором раунде встретится с «Портлендом».