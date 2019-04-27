«Голден Стэйт» благодаря 50 очкам Дюранта победил «Клипперс» и выиграл серию 4−2
В шестом матче серии первого раунда
В шестом матче серии первого раунда
Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кевин Дюрант, набравший 50 очков. Он реализовал 6 бросков из 14
В составе калифорнийцев 29 очков набрал Данило Галлинари. Патрик Беверли оформил
«Голден Стэйт» выиграл серию со счётом 4−2. В полуфинале Западной конференции «воины» встретятся с «Хьюстон Рокетс». Первый матч состоится 29 апреля в Окленде.