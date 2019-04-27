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12Максим Ковтун завершил карьеру
29«Арсенал» разгромил «Спартак» и рвется в Лигу Европы
09:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Голден Стэйт» благодаря 50 очкам Дюранта победил «Клипперс» и выиграл серию 4−2

В шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде взял верх над «Лос-Анджелес Клипперс» — 129:110.

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Источник: AP 2019

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кевин Дюрант, набравший 50 очков. Он реализовал 6 бросков из 14 из-за дуги и 14 из 15 с линии штрафных. 24 балла на счету Стивена Карри, 15 — у Андре Игуодалы. Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из 16 очков, 14 подборов и 10 результативных передач.

В составе калифорнийцев 29 очков набрал Данило Галлинари. Патрик Беверли оформил дабл-дабл из 11 баллов и 14 подборов.

«Голден Стэйт» выиграл серию со счётом 4−2. В полуфинале Западной конференции «воины» встретятся с «Хьюстон Рокетс». Первый матч состоится 29 апреля в Окленде.

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