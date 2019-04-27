«Голден Стэйт» благодаря 50 очкам Дюранта победил «Клипперс» и выиграл серию 4−2

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кевин Дюрант, набравший 50 очков. Он реализовал 6 бросков из 14 из-за дуги и 14 из 15 с линии штрафных. 24 балла на счету Стивена Карри, 15 — у Андре Игуодалы. Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из 16 очков, 14 подборов и 10 результативных передач.