45 очков Леонарда помогли «Торонто» обыграть «Филадельфию» в первом матче серии
В первом матче полуфинальной серии
В первом матче полуфинальной серии
Для «Рэпторс» эта победа стала пятой кряду в
Главным героем встречи стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, который набрал 45 очков и собрал 11 подборов. В активе Паскаля Сиакама 29 очков.
Самым результативным в составе «Сиксерс» стал Джей Джей Редик, набравший 17 очков.
Таким образом, «Торонто» открыл счёт в четвертьфинальной серии — 1−0. Вторая встреча команд состоится 30 апреля и также пройдёт в Торонто.