45 очков Леонарда помогли «Торонто» обыграть «Филадельфию» в первом матче серии

Для «Рэпторс» эта победа стала пятой кряду в плей-офф.

Главным героем встречи стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, который набрал 45 очков и собрал 11 подборов. В активе Паскаля Сиакама 29 очков.

Самым результативным в составе «Сиксерс» стал Джей Джей Редик, набравший 17 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 15 подборов оформил Тобиас Харрис. Близки к дабл-даблам были Бен Симмонс (14 очков, 9 подборов) и Джоэл Эмбиид (16 очков, 8 подборов).