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11:17 (мск), источник: Чемпионат.com

45 очков Леонарда помогли «Торонто» обыграть «Филадельфию» в первом матче серии

В первом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Филадельфию Сиксерс» и победил со счётом 108:95 (39:31, 22:21, 31:29, 16:14).

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Для «Рэпторс» эта победа стала пятой кряду в плей-офф.

Главным героем встречи стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, который набрал 45 очков и собрал 11 подборов. В активе Паскаля Сиакама 29 очков.

Самым результативным в составе «Сиксерс» стал Джей Джей Редик, набравший 17 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 15 подборов оформил Тобиас Харрис. Близки к дабл-даблам были Бен Симмонс (14 очков, 9 подборов) и Джоэл Эмбиид (16 очков, 8 подборов).

Таким образом, «Торонто» открыл счёт в четвертьфинальной серии — 1−0. Вторая встреча команд состоится 30 апреля и также пройдёт в Торонто.

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