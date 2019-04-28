«Бостон» победил «Милуоки» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф НБА
ТАСС, 28 апреля. «Бостон» одержал победу над «Милуоки» со счетом 112:90 в первом гостевом матче серии четвертьфинала
ТАСС, 28 апреля. «Бостон» одержал победу над «Милуоки» со счетом 112:90 в первом гостевом матче серии четвертьфинала
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Селтикс» Кайри Ирвинг, в активе которого
В составе «Милуоки» лучшим по результативности стал легкий форвард Яннис Адетокумбо, набравший 22 очка, восемь подборов и две передачи. При этом лидер «Бакс» попал лишь 33% бросков с игры (7 из 21) и 50% штрафных (5 из 10), а также стал худшим игроком матча по коэффициенту полезности (- 24). В стартовой пятерке хозяев, помимо Адетокумбо, 10 и более очков смог набрать только форвард Крис Миддлтон. Он отметился 16 очками, 10 подборами и шестью передачами.
«Милуоки» вышел в
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 1 мая на площадке «Милуоки».