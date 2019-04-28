«Бостон» победил «Милуоки» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф НБА

Источник: AFP 2019

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Селтикс» Кайри Ирвинг, в активе которого дабл-дабл из 26 очков и 11 передач. Он также записал на свой счет семь подборов. Тяжелый форвард «Бостона» Эл Хорфорд также отметился дабл-даблом, набрав 20 очков, 11 подборов и совершив также три блокшота.

В составе «Милуоки» лучшим по результативности стал легкий форвард Яннис Адетокумбо, набравший 22 очка, восемь подборов и две передачи. При этом лидер «Бакс» попал лишь 33% бросков с игры (7 из 21) и 50% штрафных (5 из 10), а также стал худшим игроком матча по коэффициенту полезности (- 24). В стартовой пятерке хозяев, помимо Адетокумбо, 10 и более очков смог набрать только форвард Крис Миддлтон. Он отметился 16 очками, 10 подборами и шестью передачами.

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«Милуоки» вышел в плей-офф НБА, выиграв регулярный чемпионат лиги впервые с сезона-2000/01, тогда же команда в последний раз до текущего момента преодолевала первый раунд. В том сезоне «Милуоки» также достиг четвертьфинала, где уступил «Филадельфии» (3−4). «Бостон» занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата текущего сезона и в четвертый раз кряду вышел во второй раунд. «Селтикс» являются самой титулованной командой в истории НБА (17 побед), «Милуоки» завоевывал Кубок Ларри О’Брайена один раз (1971 год).