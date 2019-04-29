«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» в первом матче серии ¼ финала плей-офф НБА
ТАСС, 29 апреля. «Голден Стэйт» на домашнем паркете в Окленде (штат Калифорния) обыграл «Хьюстон» со счетом 104:100 в первом матче серии ¼ финала
ТАСС, 29 апреля. «Голден Стэйт» на домашнем паркете в Окленде (штат Калифорния) обыграл «Хьюстон» со счетом 104:100 в первом матче серии ¼ финала
Самыми результативными игроками встречи стали форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант и защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравшие по 35 очков.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0. «Голден Стэйт» в первом раунде победил «Лос-Анджелес Клипперс» (4−2 в серии), а «Хьюстон» был сильнее «Юты» (4−1).
Вторая встреча серии пройдет в ночь на 1 мая по московскому времени в Окленде.