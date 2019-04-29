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08:14 (мск), источник: ТАСС

«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» в первом матче серии ¼ финала плей-офф НБА

ТАСС, 29 апреля. «Голден Стэйт» на домашнем паркете в Окленде (штат Калифорния) обыграл «Хьюстон» со счетом 104:100 в первом матче серии ¼ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2019

Самыми результативными игроками встречи стали форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант и защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравшие по 35 очков.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0. «Голден Стэйт» в первом раунде победил «Лос-Анджелес Клипперс» (4−2 в серии), а «Хьюстон» был сильнее «Юты» (4−1).

Вторая встреча серии пройдет в ночь на 1 мая по московскому времени в Окленде.

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