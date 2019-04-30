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08:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Филадельфия» обыграла «Торонто» и сравняла счёт в серии, у Леонарда 35 очков

В третьем матче серии полуфинала Восточной конференции НБА «Филадельфия Сиксерс» на выезде взял верх над «Торонто Рэпторс» — 94:89.

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После первой половины встречи хозяева уступали 13 очков, совершили рывок, но выйти вперёд так и не смогли.

Самым результативным игроком встречи стал форвард канадского клуба Кавай Леонард, набравший 35 очков. 21 балл на счету Паскаля Сиакама, 20 — у Кайла Лоури. Игроки «Торонто» реализовали 10 бросков из 37 из-за дуги.

В составе победителей дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов оформил Джимми Батлер. 13 баллов на счету Джеймса Энниса, 12 — у Джоэля Эмбиида. Игроки «Филадельфии» реализовали 10 бросков из 35 из-за дуги.

Счёт в серии стал равным — 1−1. Следующий матч состоится в Филадельфии 3 мая, начало — в 3:00 мск.

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