«Филадельфия» обыграла «Торонто» и сравняла счёт в серии, у Леонарда 35 очков

После первой половины встречи хозяева уступали 13 очков, совершили рывок, но выйти вперёд так и не смогли.

Самым результативным игроком встречи стал форвард канадского клуба Кавай Леонард, набравший 35 очков. 21 балл на счету Паскаля Сиакама, 20 — у Кайла Лоури. Игроки «Торонто» реализовали 10 бросков из 37 из-за дуги.

В составе победителей дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов оформил Джимми Батлер. 13 баллов на счету Джеймса Энниса, 12 — у Джоэля Эмбиида. Игроки «Филадельфии» реализовали 10 бросков из 35 из-за дуги.