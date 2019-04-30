«Филадельфия» обыграла «Торонто» и сравняла счёт в серии, у Леонарда 35 очков
В третьем матче серии полуфинала Восточной конференции НБА «Филадельфия Сиксерс» на выезде взял верх над «Торонто Рэпторс» — 94:89.
В третьем матче серии полуфинала Восточной конференции НБА «Филадельфия Сиксерс» на выезде взял верх над «Торонто Рэпторс» — 94:89.
После первой половины встречи хозяева уступали 13 очков, совершили рывок, но выйти вперёд так и не смогли.
Самым результативным игроком встречи стал форвард канадского клуба Кавай Леонард, набравший 35 очков. 21 балл на счету Паскаля Сиакама, 20 — у Кайла Лоури. Игроки «Торонто» реализовали 10 бросков из 37
В составе победителей
Счёт в серии стал равным — 1−1. Следующий матч состоится в Филадельфии 3 мая, начало — в 3:00 мск.