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09:09 (мск), источник: ТАСС

«Денвер» обыграл «Портленд» в первом матче серии ¼ финала плей-офф НБА

ТАСС, 30 апреля. «Денвер» на своей площадке обыграл «Портленд» со счетом 121:113 в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Дамиан Лиллард, в активе которого 39 очков, 6 передач и 3 подбора. У «Денвера» больше всего очков на свой счет записал центровой Никола Йокич (37 очков).

Вторая встреча серии пройдет в ночь на 2 мая в Денвере.

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