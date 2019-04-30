«Денвер» обыграл «Портленд» в первом матче серии ¼ финала плей-офф НБА
ТАСС, 30 апреля. «Денвер» на своей площадке обыграл «Портленд» со счетом 121:113 в первом матче серии второго раунда
ТАСС, 30 апреля. «Денвер» на своей площадке обыграл «Портленд» со счетом 121:113 в первом матче серии второго раунда
Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Дамиан Лиллард, в активе которого 39 очков, 6 передач и 3 подбора. У «Денвера» больше всего очков на свой счет записал центровой Никола Йокич (37 очков).
Вторая встреча серии пройдет в ночь на 2 мая в Денвере.