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11:01 (мск), источник: ТАСС

«Милуоки» обыграл «Бостон» в матче серии ¼ финала плей-офф НБА

ТАСС, 1 мая. «Милуоки» одержал победу над «Бостоном» во втором домашнем матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 123:102.

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Источник: AP 2019

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, в активе которого дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов. Он также записал на свой счет четыре передачи.

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В составе «Бостона» лучшим по результативности стал форвард Маркус Моррис, набравший 17 очков, семь подборов и одну передачу. Лидер команды — защитник Кайри Ирвинг — этот матч провалил. На его счету всего девять очков, пять подборов и четыре передачи. При этом он попал лишь 22,2% бросков с игры (4 из 18), 20% трехочковых (1 из 5), а также стал одним из худших игроков матча по коэффициенту полезности (-19).

«Милуоки» вышел в плей-офф НБА, выиграв регулярный чемпионат впервые с сезона-2000/01, тогда же команда в последний раз до текущего момента преодолевала первый раунд. В том розыгрыше клуб также достиг ¼ финала, где уступил «Филадельфии» (3−4). «Бостон» занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и в четвертый раз подряд вышел во второй раунд. Команда является самым титулованным клубом в истории НБА (17 побед), «Милуоки» завоевывал Кубок Ларри О’Брайена один раз (1971).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Следующий матч пройдет 4 мая на площадке «Бостона».

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