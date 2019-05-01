«Милуоки» обыграл «Бостон» в матче серии ¼ финала плей-офф НБА
ТАСС, 1 мая. «Милуоки» одержал победу над «Бостоном» во втором домашнем матче серии второго раунда
ТАСС, 1 мая. «Милуоки» одержал победу над «Бостоном» во втором домашнем матче серии второго раунда
Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, в активе которого
В составе «Бостона» лучшим по результативности стал форвард Маркус Моррис, набравший 17 очков, семь подборов и одну передачу. Лидер команды — защитник Кайри Ирвинг — этот матч провалил. На его счету всего девять очков, пять подборов и четыре передачи. При этом он попал лишь 22,2% бросков с игры (4 из 18), 20% трехочковых (1 из 5), а также стал одним из худших игроков матча по коэффициенту полезности (-19).
«Милуоки» вышел в
Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Следующий матч пройдет 4 мая на площадке «Бостона».