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14:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бисмак Бийомбо перенес операцию на колене

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Центровой «Шарлотт Хорнетс» Бисмак Бийомбо успешно перенес операцию на левом колене, сообщается на сайте клуба НБА.

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Операция для решения хронических проблем была выполнена в Лос-Анджелесе 30 апреля. Ожидается, что 26-летний игрок полностью восстановится.

В регулярном чемпионате НБА текущего сезона Бийомбо сыграл 54 матча, в среднем набирал 4,4 очка и делал 4,6 подбора, 0,8 блока за 14,5 минуты за игру.

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