Бисмак Бийомбо перенес операцию на колене
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Центровой «Шарлотт Хорнетс» Бисмак Бийомбо успешно перенес операцию на левом колене, сообщается на сайте клуба НБА.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Центровой «Шарлотт Хорнетс» Бисмак Бийомбо успешно перенес операцию на левом колене, сообщается на сайте клуба НБА.
Операция для решения хронических проблем была выполнена в
В регулярном чемпионате НБА текущего сезона Бийомбо сыграл 54 матча, в среднем набирал 4,4 очка и делал 4,6 подбора, 0,8 блока за 14,5 минуты за игру.