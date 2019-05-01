Бисмак Бийомбо перенес операцию на колене

Операция для решения хронических проблем была выполнена в Лос-Анджелесе 30 апреля. Ожидается, что 26-летний игрок полностью восстановится.

В регулярном чемпионате НБА текущего сезона Бийомбо сыграл 54 матча, в среднем набирал 4,4 очка и делал 4,6 подбора, 0,8 блока за 14,5 минуты за игру.