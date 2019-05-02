«В первой игре нас отшлепали, пришлось забирать вторую». В плей-офф НБА начинается самое интересное
Второй раунд — это всегда ярко. И даже 2−0 в серии «Голден Стэйт» — «Хьюстон» пока ничего не значат.
Второй раунд — это всегда ярко. И даже 2−0 в серии «Голден Стэйт» — «Хьюстон» пока ничего не значат.
В первом раунде не случилось ни одной сенсации. Очень не хочется использовать слово «тупо» — но, в общем, во всех восьми сериях выиграли все команды с преимуществом своей площадки. Бывает же такое. Редко, но бывает.
В четвертьфиналах такого точно не будет. Окей, не точно: вероятность
Вроде бы играют в НБА много лет одни и те же команды, но давно в
По логике — теперь, чтобы попасть в полуфинал, Дюранту нужно будет примерно 60 очков, Йокичу — два
Здесь 2−0, и в этой серии уже было все. И яркая концовка первого матча с удалением разыгрывающего «Рокетс» Криса Пола, и жалобы Джеймса Хардена на судейство («Все, что я хочу, это справедливый шанс — тогда буду готов смириться с результатом»), и вездесущий палец Дрэймонда Грина, который уже в третий раз за сезон входит в
В первом матче обе команды отвратительно бросали трехочковые, но матч все равно получился одним из самых упорных в плей-офф-2019. Он был как итальянский футбол: красота его — в разрушении и в состоянии подвешенности до 97-й минуты. Счет 1:0, и вот сейчас обязательно
Этого «что-то» ждали во второй игре, особенно после жалоб Хардена.
А во второй игре техасцев уничтожили Дюрант и его 29 очков. «Хьюстон» 17 раз попал
Да. Если вы думаете, что травма у Хардена серьезная — вам сюда. Этот средний палец Стефу Карри вправляли прямо во время матча.
Счет в серии — 2:0
Тот самый
Одна проблема — Никола Йокич уже купил масло и начал разливать. «Денвер» — единственная команда в ¼ финала, кто играл седьмой матч, а это лучшее место для тренировки характера. У сербского центрового — 37 очков, у Лилларда — 39. Самая домашняя команда лиги (всего 7 поражений в 41 матче сезона!) пока осталась самой домашней. Но у «Портленда» и его лидера — чемпионское сердце. А такие вещи нельзя недооценивать.
Счет в серии: 1:1
«В первой игре нас отшлепали по заднице, так что пришлось выйти и забрать вторую» — оказывается, Яннис Адетокунбо хорош не только на баскетбольном паркете. «Бостон» разок на старте уничтожил лучшую команду регулярного чемпионата — «Милуоки» (112:90), а у Греческого Психа оказался готовый образ для описания процесса. Начитался такого он явно не у Гомера, но если бы титул MVP давали за остроумие и здравое отношение к своим заслугам, Яннису уже сейчас можно было отдавать № 1.
«Бостон»
Счет в серии — 1:1
В первом матче серии с «Филли» Леонард набрал 45 очков, во втором у «76-х» выжигал Джимми Батлер: 30 очков, 11 подборов, 5 передач. «Филадельфия» не выигрывала в Канаде с ноября 2012 года, и когда казалось, что для прерывания этой серии придется переходить в хоккей, Батлер проснулся.
В пародийном мультсериале Game of Zones над Батлером постоянно смеются и обменивают его из одного дома в другой. Но финал «Игры престолов» — через три недели, а «Филадельфия» такими темпами может задержаться в
Счет в серии — 1:1