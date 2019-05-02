«В первой игре нас отшлепали, пришлось забирать вторую». В плей-офф НБА начинается самое интересное

Источник: AP 2019

В первом раунде не случилось ни одной сенсации. Очень не хочется использовать слово «тупо» — но, в общем, во всех восьми сериях выиграли все команды с преимуществом своей площадки. Бывает же такое. Редко, но бывает.

В четвертьфиналах такого точно не будет. Окей, не точно: вероятность все-таки есть, что в полуфиналы выйдут «Голден Стэйт» и «Денвер», «Милуоки» и «Торонто». Но посмотрите, кто тогда вылетит: «Хьюстон» с Джеймсом Харденом, «Портленд» с Дэмиеном Лиллардом, «Филадельфия» с Джоэлом Эмбиидом и «Бостон» с Кайри Ирвингом. И кого из них вы лишите шансов на полуфинал заранее? Ну не «Хьюстон» же. Подумаешь, «Голден Стэйт» ведет 2−0. Он и 3−1 как-то вел в серии — и потом проигрывал (об этом хорошо должен помнить Тимофей Мозгов и все фанаты «Кливленда»).

Вроде бы играют в НБА много лет одни и те же команды, но давно в плей-офф им не было так тесно. Даже чтобы пройти первый раунд, уже недостаточно просто иметь более высокий посев: нужен подвиг. Кевин Дюрант набрал 50 очков в шестой игре с «Клипперс». Лиллард убил «Оклахому», когда всю атаку простучал мячом в пол, а потом забил с 11 метров. «Денвер» вообще доигрался с «Сан-Антонио» до счета 3−3, а потом Николе Йокичу пришлось делать трипл-дабл.

По логике — теперь, чтобы попасть в полуфинал, Дюранту нужно будет примерно 60 очков, Йокичу — два трипл-дабла, а Хардену — перестать обращать внимание на судей и побеждать, даже если глаз не видит.

Запад

Голден Стэйт (1) — Хьюстон (4)

Здесь 2−0, и в этой серии уже было все. И яркая концовка первого матча с удалением разыгрывающего «Рокетс» Криса Пола, и жалобы Джеймса Хардена на судейство («Все, что я хочу, это справедливый шанс — тогда буду готов смириться с результатом»), и вездесущий палец Дрэймонда Грина, который уже в третий раз за сезон входит в чей-то глаз (Кому досталось? Конечно, Хардену).

В первом матче обе команды отвратительно бросали трехочковые, но матч все равно получился одним из самых упорных в плей-офф-2019. Он был как итальянский футбол: красота его — в разрушении и в состоянии подвешенности до 97-й минуты. Счет 1:0, и вот сейчас обязательно что-то должно произойти.

Этого «что-то» ждали во второй игре, особенно после жалоб Хардена. Вообще-то Джеймс и сам хорош — за минуту до конца в важнейшей атаке наступил в аут. А уж потом-то, конечно, во всех проблемах «Хьюстона» виноваты судьи и Стеф Карри, который при «+2» зачем-то взял и забил дальний.

А во второй игре техасцев уничтожили Дюрант и его 29 очков. «Хьюстон» 17 раз попал из-за дуги, но кого-кого, а «Голден Стэйт» трехочковыми не удивишь. Чемпионы вели «+15», дали сократить разницу до 3 — в общем, и всё. 2−0 и справка о глазном кровотечении от врача для лидера «Хьюстона» (без освобождения от физкультуры). Третий матч — 4 мая в Хьюстоне.

Да. Если вы думаете, что травма у Хардена серьезная — вам сюда. Этот средний палец Стефу Карри вправляли прямо во время матча.

Счет в серии — 2:0

Денвер (2) — Портленд (3)

Тот самый трехочковый-убийца от Лилларда и взгляд, который уже стал мемом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oq7OWPL5F9E?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Одна проблема — Никола Йокич уже купил масло и начал разливать. «Денвер» — единственная команда в ¼ финала, кто играл седьмой матч, а это лучшее место для тренировки характера. У сербского центрового — 37 очков, у Лилларда — 39. Самая домашняя команда лиги (всего 7 поражений в 41 матче сезона!) пока осталась самой домашней. Но у «Портленда» и его лидера — чемпионское сердце. А такие вещи нельзя недооценивать.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0D9q-4SY43Q?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии: 1:1

Восток

Милуоки (1) — Бостон (4)

«В первой игре нас отшлепали по заднице, так что пришлось выйти и забрать вторую» — оказывается, Яннис Адетокунбо хорош не только на баскетбольном паркете. «Бостон» разок на старте уничтожил лучшую команду регулярного чемпионата — «Милуоки» (112:90), а у Греческого Психа оказался готовый образ для описания процесса. Начитался такого он явно не у Гомера, но если бы титул MVP давали за остроумие и здравое отношение к своим заслугам, Яннису уже сейчас можно было отдавать № 1.

«Бостон» вообще-то хорош, и ничего, что он среди всех участников второго раунда самый низкий по посеву, зато у него есть Кайри Ирвинг. Простите, поправка: здоровый Кайри Ирвинг. Но если в первой игре у него было 26+11+7, то во второй — 9+5+4. С переездом домой лидер «Селтикс» точно должен найти потерянные очки и все остальное. Тут все только начинается.

Счет в серии — 1:1

Торонто (2) — Филадельфия (3)

Когда-то Кавай Леонард был лучшим игроком финала НБА. Пять лет назад он своей защитой против Леброна Джеймса завоевал титул. Сейчас Леброна в плей-офф нет — можно и в атаке пошалить.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ug2mVx1E1PY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В первом матче серии с «Филли» Леонард набрал 45 очков, во втором у «76-х» выжигал Джимми Батлер: 30 очков, 11 подборов, 5 передач. «Филадельфия» не выигрывала в Канаде с ноября 2012 года, и когда казалось, что для прерывания этой серии придется переходить в хоккей, Батлер проснулся.

В пародийном мультсериале Game of Zones над Батлером постоянно смеются и обменивают его из одного дома в другой. Но финал «Игры престолов» — через три недели, а «Филадельфия» такими темпами может задержаться в плей-офф и подольше.