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11:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Портленд» сравнял счет в серии 2-го раунда с «Денвером»

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Баскетболисты «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде нанесли поражение «Денвер Наггетс» во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА.

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Источник: AP 2019

Игра в Денвере завершилась победой гостей со счетом 97:90 (28:23, 22:12, 28:29, 19:26). В составе «Портленда» 20 очков на счету Си Джея Макколлума, а Аль-Фарух Амину сделал дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов. У «Денвера» дабл-даблы сделали Пол Миллсэп (14 очков, 11 подборов) и Никола Йокич (16 очков, 14 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третий матч команды проведут на паркете «Портленда» 3 мая.

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