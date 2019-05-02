«Портленд» сравнял счет в серии 2-го раунда с «Денвером»
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Баскетболисты «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде нанесли поражение «Денвер Наггетс» во втором матче серии второго раунда
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Баскетболисты «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде нанесли поражение «Денвер Наггетс» во втором матче серии второго раунда
Игра в Денвере завершилась победой гостей со счетом 97:90 (28:23, 22:12, 28:29, 19:26). В составе «Портленда» 20 очков на счету Си Джея Макколлума, а
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третий матч команды проведут на паркете «Портленда» 3 мая.