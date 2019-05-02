«Портленд» сравнял счет в серии 2-го раунда с «Денвером»

Игра в Денвере завершилась победой гостей со счетом 97:90 (28:23, 22:12, 28:29, 19:26). В составе «Портленда» 20 очков на счету Си Джея Макколлума, а Аль-Фарух Амину сделал дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов. У «Денвера» дабл-даблы сделали Пол Миллсэп (14 очков, 11 подборов) и Никола Йокич (16 очков, 14 подборов).