«Филадельфия» вышла вперед в серии плей-офф НБА против «Торонто»
ТАСС, 3 мая. «Филадельфия» дома обыграла «Торонто» в третьем матче
ТАСС, 3 мая. «Филадельфия» дома обыграла «Торонто» в третьем матче
Самым результативными игроками в составах обеих команд стали форвард «Торонто» Кавай Леонард и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. Оба набрали по 33 очка.
При этом игрок хозяев площадки смог оформить
Немного не хватило до оформления
Победитель этой пары встретится в финале Восточной конференции с лучшим клубом из противостояния между «Милуоки» и «Бостоном». Счет в их серии на данный момент равный — 1−1.
Следующая встреча между баскетболистами «Торонто» и «Филадельфии» состоится на площадке последних. Пройдет она в ночь на 5 мая.