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09:28 (мск), источник: ТАСС

«Филадельфия» вышла вперед в серии плей-офф НБА против «Торонто»

ТАСС, 3 мая. «Филадельфия» дома обыграла «Торонто» в третьем матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счетом 116:95. Благодаря этой победе хозяева вышли вперед в серии — 2−1.

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Источник: AP 2019

Самым результативными игроками в составах обеих команд стали форвард «Торонто» Кавай Леонард и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. Оба набрали по 33 очка.

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При этом игрок хозяев площадки смог оформить дабл-дабл, сделав 10 подборов. Леонард же к своим очкам добавил четыре подбора и три передачи.

Немного не хватило до оформления трипл-дабла форварду «Филадельфии» Джимми Батлеру. Он набрал 22 очка, совершил девять подборов и сделал девять передач.

Победитель этой пары встретится в финале Восточной конференции с лучшим клубом из противостояния между «Милуоки» и «Бостоном». Счет в их серии на данный момент равный — 1−1.

Следующая встреча между баскетболистами «Торонто» и «Филадельфии» состоится на площадке последних. Пройдет она в ночь на 5 мая.

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