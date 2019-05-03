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14:01 (мск), источник: Газета.Ру

Американского баскетболиста задержали за хранение наркотиков

В багаже баскетболиста «Бруклина» Д’Анджело Расселла была обнаружена марихуана, передает The Washington Post.

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Источник: AP 2019

По информации источника, запрещенные вещества нашли в сумке спортсмена во время рутинной проверки в аэропорту Нью-Йорка.

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Марихуана была обнаружена в скрытом отсеке в банке от чая со льдом.

Количество наркотика, находящегося у Рассела, было небольшим — 50 грамм. Это значит, что 23-летнему американцу будет выписан штраф в размере до $300.

Д’Анджело Расселл — разыгрывающий защитник клуба «Бруклин Нетс». До 2017 года он выступал за «Лос Анджелес Лейкерс». Баскетболист отыграл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) четыре сезона, а в 2019-м попал в сборную Всех звезд.

Летом этого года он станет свободным агентом.

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