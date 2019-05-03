Американского баскетболиста задержали за хранение наркотиков
В багаже баскетболиста «Бруклина» Д’Анджело Расселла была обнаружена марихуана, передает The Washington Post.
В багаже баскетболиста «Бруклина» Д’Анджело Расселла была обнаружена марихуана, передает The Washington Post.
По информации источника, запрещенные вещества нашли в сумке спортсмена во время рутинной проверки в аэропорту
Марихуана была обнаружена в скрытом отсеке в банке от чая со льдом.
Количество наркотика, находящегося у Рассела, было небольшим — 50 грамм. Это значит, что 23-летнему американцу будет выписан штраф в размере до $300.
Д’Анджело Расселл — разыгрывающий защитник клуба «Бруклин Нетс». До 2017 года он выступал за «Лос Анджелес Лейкерс». Баскетболист отыграл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) четыре сезона, а в 2019-м попал в сборную Всех звезд.
Летом этого года он станет свободным агентом.