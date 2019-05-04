«Милуоки» на выезде обыграл «Бостон» и повёл в серии 2−1, у Адетокунбо 32+13
В третьем матче серии полуфинала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» на выезде взял верх над «Бостон Селтикс» — 123:116.
В третьем матче серии полуфинала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» на выезде взял верх над «Бостон Селтикс» — 123:116.
Первую четверть выиграли «кельты», но затем «олени» доминировали, а заключительная четверть выдалась равной.
Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, оформивший
В составе «Бостона»
«Милуоки» повёл в серии со счётом 2−1. Следующий матч также состоится в Бостоне 7 мая, начало — в 2:30 мск.