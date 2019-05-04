«Милуоки» на выезде обыграл «Бостон» и повёл в серии 2−1, у Адетокунбо 32+13

Первую четверть выиграли «кельты», но затем «олени» доминировали, а заключительная четверть выдалась равной.

Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 13 подборов. 21 балл на счету Джорджа Хилла, 20 — у Криса Миддлтона.

В составе «Бостона» дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов оформил Джейсон Тэйтум. Кайри Ирвинг набрал 29 баллов (реализовал 2 броска из 8 из-за дуги), 18 — Джейлен Браун, 17 — Эл Хорфорд.