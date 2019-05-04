«Портленд» в 4-м овертайме вырвал победу у «Денвера» и повёл в серии — 2−1
В третьем матче серии второго раунда
В третьем матче серии второго раунда
Встреча состоялась в Портленде на арене «Мода-центр» и завершилась в четвёртом овертайме со счётом 140:137 в пользу хозяев. В серии теперь лидирует команда из штата Орегон — 2−1.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум, записавший в актив 41 очко, 8 подборов, 4 передачи, 4 перехвата и 1
Четвёртая игра серии состоится в Портленде 6 мая, начало — в 2:00 мск.