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11:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Портленд» в 4-м овертайме вырвал победу у «Денвера» и повёл в серии — 2−1

В третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Денвер Наггетс».

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Встреча состоялась в Портленде на арене «Мода-центр» и завершилась в четвёртом овертайме со счётом 140:137 в пользу хозяев. В серии теперь лидирует команда из штата Орегон — 2−1.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум, записавший в актив 41 очко, 8 подборов, 4 передачи, 4 перехвата и 1 блок-шот. Разыгрывающий Дэмьен Лиллард набрал 28 очков, отдал 8 результативных передач, собрал 6 подборов и совершил 2 перехвата. У центрового «Наггетс» Николы Йокича — трипл-дабл из 33 очков, 18 подборов и 14 передач.

Четвёртая игра серии состоится в Портленде 6 мая, начало — в 2:00 мск.

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