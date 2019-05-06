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08:42 (мск), источник: ТАСС

«Денвер» сравнял счет в серии ¼ финала плей-офф НБА с «Портлендом»

ТАСС, 6 мая. «Портленд» дома проиграл «Денверу» со счетом 112:116 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2019

Самым результативным игроком матча стал защитник «Денвера» Джамал Мюррей, в активе которого 34 очка, 4 передачи и 5 подборов. Трипл-дабл в составе победителей оформил центровой Никола Йокич, набравший 21 очко, сделавший 12 подборов и 11 передач. Дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов на счету форварда Пола Миллсэпа.

В составе «Портленда» самым результативным стал защитник Си Джей Макколлум, набравший 29 очков. На один балл меньше на счету защитника Дэмиана Лилларда.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Пятая встреча пройдет в ночь на 8 мая в Денвере.

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