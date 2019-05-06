«Денвер» сравнял счет в серии ¼ финала плей-офф НБА с «Портлендом»

Источник: AP 2019

Самым результативным игроком матча стал защитник «Денвера» Джамал Мюррей, в активе которого 34 очка, 4 передачи и 5 подборов. Трипл-дабл в составе победителей оформил центровой Никола Йокич, набравший 21 очко, сделавший 12 подборов и 11 передач. Дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов на счету форварда Пола Миллсэпа.

В составе «Портленда» самым результативным стал защитник Си Джей Макколлум, набравший 29 очков. На один балл меньше на счету защитника Дэмиана Лилларда.