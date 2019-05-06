«Денвер» сравнял счет в серии ¼ финала плей-офф НБА с «Портлендом»
ТАСС, 6 мая. «Портленд» дома проиграл «Денверу» со счетом 112:116 в четвертом матче серии второго раунда
ТАСС, 6 мая. «Портленд» дома проиграл «Денверу» со счетом 112:116 в четвертом матче серии второго раунда
Самым результативным игроком матча стал защитник «Денвера» Джамал Мюррей, в активе которого 34 очка, 4 передачи и 5 подборов.
В составе «Портленда» самым результативным стал защитник Си Джей Макколлум, набравший 29 очков. На один балл меньше на счету защитника Дэмиана Лилларда.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Пятая встреча пройдет в ночь на 8 мая в Денвере.