«Милуоки» укрепил преимущество в серии плей-офф НБА против «Бостона»
ТАСС, 7 мая. «Милуоки» на выезде одержал победу над «Бостоном» в четвертом матче серии второго раунда
ТАСС, 7 мая. «Милуоки» на выезде одержал победу над «Бостоном» в четвертом матче серии второго раунда
Самым результативным игроком матча вновь стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, в активе которого
В составе «Бостона» лучшим стал защитник Кайри Ирвинг. На его счету 23 очка, шесть подборов и 10 передач. Также
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Милуоки». Следующий матч пройдет 9 мая на площадке лидера противостояния.