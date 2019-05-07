Дабл-дабл Хардена помог «Хьюстону» сравнять счет в серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт»
ТАСС, 7 мая. «Хьюстон» на домашнем паркете обыграл «Голден Стэйт» в четвертом матче серии второго раунда
ТАСС, 7 мая. «Хьюстон» на домашнем паркете обыграл «Голден Стэйт» в четвертом матче серии второго раунда
Больше всех очков в составах обеих команд набрал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден — 38. При этом он сделал 10 подборов и четыре передачи.
Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал Кевин Дюрант, набравший 34 очка.
Счет в серии до четырех побед стал равным 2−2. Пятая встреча состоится в ночь на 9 мая. Пройдет она на площадке «Голден Стэйт».