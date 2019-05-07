Дабл-дабл Хардена помог «Хьюстону» сравнять счет в серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт»

Источник: AP 2019

Больше всех очков в составах обеих команд набрал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден — 38. При этом он сделал 10 подборов и четыре передачи. Дабл-даблом у команды хозяев также отметился форвард Пи Джей Такер (17 очков, 10 подборов).

Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал Кевин Дюрант, набравший 34 очка. Дабл-дабл себе в актив записал форвард Дрэймонд Грин — 15 очков и 10 подборов.