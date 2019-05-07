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10:37 (мск), источник: ТАСС

Дабл-дабл Хардена помог «Хьюстону» сравнять счет в серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт»

ТАСС, 7 мая. «Хьюстон» на домашнем паркете обыграл «Голден Стэйт» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 112:108.

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Источник: AP 2019

Больше всех очков в составах обеих команд набрал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден — 38. При этом он сделал 10 подборов и четыре передачи. Дабл-даблом у команды хозяев также отметился форвард Пи Джей Такер (17 очков, 10 подборов).

Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал Кевин Дюрант, набравший 34 очка. Дабл-дабл себе в актив записал форвард Дрэймонд Грин — 15 очков и 10 подборов.

Счет в серии до четырех побед стал равным 2−2. Пятая встреча состоится в ночь на 9 мая. Пройдет она на площадке «Голден Стэйт».

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