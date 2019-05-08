«Денвер» разгромил «Портленд» и вышел вперёд в серии 3−2

Встреча состоялась в Денвере на арене «Пепси-центр» и завершилась с разгромным счётом 124:98 (31:25, 34:22, 28:18, 31:33) в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который набрал 25 очков, собрал 19 подборов и отдал 6 результативных передачи за 34 минуты игрового времени. Близок к дабл-даблу был Джамал Маррей (18 очков, 9 передач). 24 очка набрал Пол Миллсэп.