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12«Аякс» приблизился к финалу Лиги чемпионов
10:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Денвер» разгромил «Портленд» и вышел вперёд в серии 3−2

В пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс».

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Встреча состоялась в Денвере на арене «Пепси-центр» и завершилась с разгромным счётом 124:98 (31:25, 34:22, 28:18, 31:33) в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который набрал 25 очков, собрал 19 подборов и отдал 6 результативных передачи за 34 минуты игрового времени. Близок к дабл-даблу был Джамал Маррей (18 очков, 9 передач). 24 очка набрал Пол Миллсэп.

Таким образом, «Денвер» вышел вперёд в серии — 3−2. Шестая встреча команд состоится 10 мая в Портленде на арене «Мода-центр». Начало встречи — в 5:30 мск.

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