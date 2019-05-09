«Милуоки» выиграл серию у «Бостона» и вышел в финал плей-офф Восточной конференции НБА
ТАСС, 9 мая. «Милуоки» дома одержал победу над «Бостоном» в пятом матче серии второго раунда
ТАСС, 9 мая. «Милуоки» дома одержал победу над «Бостоном» в пятом матче серии второго раунда
Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. В его активе 20 очков, восемь подборов и столько же передач. Он также сделал два перехвата и два блокшота. Его коллега по амплуа Никола Миротич оформил
В составе «Бостона» лучшим по результативности стал защитник Кайри Ирвинг, однако лидер команды неудачно провел матч. На его счету всего одна передача и один подбор. При этом он попал лишь 28,6% бросков с игры (6 из 21), 14,3% трехочковых (1 из 7), а также стал худшим игроком матча по коэффициенту полезности (-25).
«Милуоки» вышел в
Соперником команды по следующему раунду станет победитель противостояния между «Торонто» и «Филадельфией». На данный момент в серии ведет канадский клуб — 3−2. Следующая встреча состоится в ночь на 10 мая.