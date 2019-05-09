«Милуоки» выиграл серию у «Бостона» и вышел в финал плей-офф Восточной конференции НБА

Источник: AP 2019

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. В его активе 20 очков, восемь подборов и столько же передач. Он также сделал два перехвата и два блокшота. Его коллега по амплуа Никола Миротич оформил дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов.

В составе «Бостона» лучшим по результативности стал защитник Кайри Ирвинг, однако лидер команды неудачно провел матч. На его счету всего одна передача и один подбор. При этом он попал лишь 28,6% бросков с игры (6 из 21), 14,3% трехочковых (1 из 7), а также стал худшим игроком матча по коэффициенту полезности (-25). Дабл-дабл в составе гостей оформил форвард Маркус Моррис (14 очков, 11 подборов).

«Милуоки» вышел в плей-офф НБА, выиграв регулярный чемпионат впервые с сезона-2000/01, тогда же команда в последний раз до текущего момента преодолевала первый раунд. В том розыгрыше клуб также достиг финала конференции, где уступил «Филадельфии» (3−4). «Милуоки» становился чемпионом НБА один раз (1971).