«Голден Стэйт» вышел вперед в серии с «Хьюстоном» в плей-офф НБА

Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в среду в Окленде, завершилась со счетом 104:99 (31:17, 26:26, 15:19, 32:27) в пользу «Голден Стэйт». В составе победителей 27 очков набрал Клэй Томпсон, дабл-дабл сделал Дрэймонд Грин — 8 очков, 11 передач, 12 подборов. У «Рокетс» 31 балл набрал Джеймс Харден, дабл-даблом отметился Пи Джей Такер — 13 очков, 10 подборов.

Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт во второй половине покинул площадку из-за растяжение икроножной мышцы и больше в игре участия не принимал.