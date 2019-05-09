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12Страшный конец сказки «Аякса»
11:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Голден Стэйт» вышел вперед в серии с «Хьюстоном» в плей-офф НБА

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в среду в Окленде, завершилась со счетом 104:99 (31:17, 26:26, 15:19, 32:27) в пользу «Голден Стэйт». В составе победителей 27 очков набрал Клэй Томпсон, дабл-дабл сделал Дрэймонд Грин — 8 очков, 11 передач, 12 подборов. У «Рокетс» 31 балл набрал Джеймс Харден, дабл-даблом отметился Пи Джей Такер — 13 очков, 10 подборов.

Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт во второй половине покинул площадку из-за растяжение икроножной мышцы и больше в игре участия не принимал.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Уорриорз». Шестой матч состоится 11 мая в Хьюстоне.

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