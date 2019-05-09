«Голден Стэйт» вышел вперед в серии с «Хьюстоном» в плей-офф НБА
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в пятом матче серии второго раунда
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в пятом матче серии второго раунда
Встреча, прошедшая в среду в Окленде, завершилась со счетом 104:99 (31:17, 26:26, 15:19, 32:27) в пользу «Голден Стэйт». В составе победителей 27 очков набрал Клэй Томпсон,
Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт во второй половине покинул площадку
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Уорриорз». Шестой матч состоится 11 мая в Хьюстоне.