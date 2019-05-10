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09:36 (мск), источник: ТАСС

«Филадельфия» сравняла счет в серии ¼ финала плей-офф НБА против «Торонто»

ТАСС, 10 мая. «Филадельфия» дома обыграла «Торонто» в шестом матче ¼ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 112:101. Счет в серии вновь стал равным — 3−3.

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Источник: AP 2019

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал форвард гостей Кавай Леонард, который оформил дабл-дабл, набрав 29 очков и добавив к ним 12 подборов. Также на его счету пять передач и один перехват.

У «Филадельфии» больше всех очков набрал Джимми Батлер — 25. В активе форвард также шесть подборов и восемь передач. С дабл-даблом завершил встречу центровой команды Джоэл Эмбиид. Он набрал 17 очков и сделал 12 подборов.

Заключительный матч серии состоится в ночь на 12 мая в Торонто.

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