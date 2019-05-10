«Филадельфия» сравняла счет в серии ¼ финала плей-офф НБА против «Торонто»
ТАСС, 10 мая. «Филадельфия» дома обыграла «Торонто» в шестом матче ¼ финала
ТАСС, 10 мая. «Филадельфия» дома обыграла «Торонто» в шестом матче ¼ финала
Самым результативным игроком в составах обеих команд стал форвард гостей Кавай Леонард, который оформил
У «Филадельфии» больше всех очков набрал Джимми Батлер — 25. В активе форвард также шесть подборов и восемь передач. С
Заключительный матч серии состоится в ночь на 12 мая в Торонто.