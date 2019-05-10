«Портленд» победил «Денвер» и сравнял счет в серии плей-офф НБА

Встреча, прошедшая в четверг в Портленде, завершилась со счетом 119:108 (26:34, 32:20, 29:26, 32:28) в пользу хозяев. В составе «Трэйл Блэйзерс» 32 очка набрал Дэмиан Лиллард. У «Наггетс» по дабл-даблу сделали Николай Йокич (29 очков, 12 подборов) и Джамал Мюррей (24 очка, 10 подборов).