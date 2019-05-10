«Портленд» победил «Денвер» и сравнял счет в серии плей-офф НБА
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в шестом матче серии второго раунда
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в шестом матче серии второго раунда
Встреча, прошедшая в четверг в Портленде, завершилась со счетом 119:108 (26:34, 32:20, 29:26, 32:28) в пользу хозяев. В составе «Трэйл Блэйзерс» 32 очка набрал Дэмиан Лиллард. У «Наггетс» по
Счет в серии до четырех побед стал 3−3. Решающий седьмой матч состоится в воскресенье в Денвере.