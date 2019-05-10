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09:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Портленд» победил «Денвер» и сравнял счет в серии плей-офф НБА

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в шестом матче серии второго раунда плей-офф НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в четверг в Портленде, завершилась со счетом 119:108 (26:34, 32:20, 29:26, 32:28) в пользу хозяев. В составе «Трэйл Блэйзерс» 32 очка набрал Дэмиан Лиллард. У «Наггетс» по дабл-даблу сделали Николай Йокич (29 очков, 12 подборов) и Джамал Мюррей (24 очка, 10 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 3−3. Решающий седьмой матч состоится в воскресенье в Денвере.

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