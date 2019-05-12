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09:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Фрэнк Вогель возглавит «Лос-Анджелес Лейкерс»

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Фрэнк Вогель будет назначен главным тренером клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает ESPN со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

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Источник: AP 2019

Как отмечается в материале, 45-летний специалист в четверг провел переговоры с руководством клуба, а в субботу агент тренера достиг договоренности о сделке. Ожидается, что Вогель подпишет с «Лейкерс» трехлетний контракт, в его тренерский штаб войдет Джейсон Кидд.

Ранее сообщалось, что Тайрон Лью отклонил предложение возглавить «Лос-Анджелес». Клуб по итогам регулярного сезона-2018/19 не смог пробиться в плей-офф НБА. В апреле с поста главного тренера команды был уволен Люк Уолтон.

Вогель с 2010 по 2016 год являлся главным тренером «Индианы», пять раз выводил команду в плей-офф. В 2016—2018 годах он тренировал «Орландо».

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