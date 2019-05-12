СМИ: Фрэнк Вогель возглавит «Лос-Анджелес Лейкерс»
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Фрэнк Вогель будет назначен главным тренером клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает ESPN со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Фрэнк Вогель будет назначен главным тренером клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает ESPN со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
Как отмечается в материале, 45-летний специалист в четверг провел переговоры с руководством клуба, а в субботу агент тренера достиг договоренности о сделке. Ожидается, что Вогель подпишет с «Лейкерс» трехлетний контракт, в его тренерский штаб войдет Джейсон Кидд.
Ранее сообщалось, что Тайрон Лью отклонил предложение возглавить «Лос-Анджелес». Клуб по итогам регулярного сезона-2018/19 не смог пробиться в
Вогель с 2010 по 2016 год являлся главным тренером «Индианы», пять раз выводил команду в