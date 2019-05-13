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07:44 (мск), источник: ТАСС

«Портленд» победил «Денвер» и впервые за 19 лет вышел в финал Западной конференции НБА

ТАСС, 13 мая. «Портленд» одержал гостевую победу над «Денвером» со счетом 100:96 в седьмом матче серии ½ финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и прошел в следующую стадию.

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Источник: AP 2019

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Блэйзерс» Си Джей Макколлум, в активе которого 37 очков (17 точных бросков с игры из 29) и девять подборов. Разыгрывающий защитник клуба Дэмиан Лиллард был близок к трипл-даблу, набрав 13 очков (17,6 процентов реализации с игры — худший результат команды), 10 подборов и восемь передач, добавив к этому три перехвата. Центровой гостей Энес Кантер отметился дабл-даблом из 12 очков и 13 подборов.

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У «Денвера» лучшим по результативности стал центровой Никола Йокич, набравший 29 очков и 13 подборов. Разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррей отметился 17 очками (22,2% точных бросков), также у него шесть подборов и пять передач. Атакующий защитник Гэри Харрис набрал 15 очков, шесть подборов и три передачи.

«Портленд» впервые с сезона-1999/00 вышел в финал Западной конференции. Тогда «Блэйзер» уступили серию будущему чемпиону лиги «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 3−4. В финал НБА «Портленд» пробивался трижды в истории, в 1977 году клуб завоевал единственный на текущий момент чемпионский титул.

В финале конференции «Портленд» встретится с действующим обладателем Кубка Ларри О’Брайена «Голден Стэйт». Первый матч серии пройдет в ночь на 15 мая в Окленде.

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