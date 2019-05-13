Игрок НБА подрался с россиянами в Латвии

Источник: AP 2019

Конфликт произошел в Лиепае — родном городе баскетболиста. Согласно информации портала, Порзингис поругался с группой русскоязычных людей в баре, которые выразили недовольство переходом спортсмена из «Нью-Йорка».

Отмечается, что после драки Порзингис был с разбитым лицом и в рваной рубашке.