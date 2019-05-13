«Торонто» обыграл «Филадельфию» в седьмом матче и вышел в полуфинал плей-офф НБА
ТАСС, 13 мая. «Торонто» на домашнем паркете обыграл «Филадельфию» со счетом 92:90 в седьмом матче серии ¼ финала
ТАСС, 13 мая. «Торонто» на домашнем паркете обыграл «Филадельфию» со счетом 92:90 в седьмом матче серии ¼ финала
Самым результативным игроком в составах обеих команд стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, набравший 41 очко. Он же забросил решающие два очка броском с сиреной.
У «Филадельфии» больше всех очков набрал центровой Джоэл Эмбиид, оформивший
В финале Восточной конференций «Торонто» сыграет с победителем регулярного чемпионата «Милуоки». В финале Запада встретятся действующий чемпион НБА «Голден Стэйт» и «Портленд».