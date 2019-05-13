«Торонто» обыграл «Филадельфию» в седьмом матче и вышел в полуфинал плей-офф НБА

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Самым результативным игроком в составах обеих команд стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, набравший 41 очко. Он же забросил решающие два очка броском с сиреной.

У «Филадельфии» больше всех очков набрал центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов.