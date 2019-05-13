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08:25 (мск), источник: ТАСС

«Торонто» обыграл «Филадельфию» в седьмом матче и вышел в полуфинал плей-офф НБА

ТАСС, 13 мая. «Торонто» на домашнем паркете обыграл «Филадельфию» со счетом 92:90 в седьмом матче серии ¼ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: Reuters

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, набравший 41 очко. Он же забросил решающие два очка броском с сиреной.

У «Филадельфии» больше всех очков набрал центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов.

В финале Восточной конференций «Торонто» сыграет с победителем регулярного чемпионата «Милуоки». В финале Запада встретятся действующий чемпион НБА «Голден Стэйт» и «Портленд».

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